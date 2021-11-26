Кемерово, , 11:35 — REGNUM Ростехнадзор приступил к расследованию причин аварии на кузбасской шахте «Листвяжная». Об этом сообщили в самом ведомстве.

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«Для проведения технического расследования причин аварии на опасном производственном объекте ООО «Шахта «Листвяжная» 2021 года сформирована комиссия под руководством заместителя начальника управления по надзору в угольной промышленности Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору», — уточнили в Ростехнадзоре.

Отмечается, что в целях обеспечения максимальных полноты и качества расследования приглашены специалисты ведущих отраслевых научных и экспертных организаций.