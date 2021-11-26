Цхинвал, 26 ноября, 2021, 11:33 — ИА Регнум. Транскавказскую автомагистраль, соединяющую Россию и Южную Осетию, накрыло первым в этом зимнем сезоне снегом. Информацию распространяет пресс-служба МЧС Южной Осетии.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Осетия

По данным министерства, снег выпал южней Роксского туннеля, на российской территории осадков не было. Сообщается, что за трассой следит дорожная служба, дорога функционирует в прежнем режиме+

Спасатели просят водителей сменить на автомобилях резину на зимнюю. Тех, кто этого не сделает, автоинспекция не пропустит на территорию республики, так как на трассе возможен гололёд.

Стоит отметить, что Транскавказская автомагистраль является единственной дорогой, которая связывает Россию и Южную Осетию. Она проходит в основном по высокогорью. Трасса считается круглогодичной, но её периодически закрывают из-за схода лавин или камнепадов.