Австралия направит еще 15 полицейских на Соломоновы острова
Канберра, 26 ноября, 2021, 11:37 — ИА Регнум. В ходе своей поездки в Южную Австралию премьер-министр страны Скотт Моррисон подтвердил, что 26 ноября на Соломоновы острова прибудет еще больше сотрудников австралийской федеральной полиции, чтобы помочь местным властям в борьбе с беспорядками. Об этом сообщил телеканал Nine News.
По словам Моррисона, изначально на острова были отправлены 23 офицера полиции, но вскоре их число будет увеличено.
«Еще 15 полицейских прибудут на Соломоновы острова в течение сегодняшнего дня», — заявил Моррисон.
Премьер-министр Австралии также подтвердил, что 26 ноября на Соломоновы острова дополнительно будет отправлен отряд военных. Количество военнослужащих не уточняется.
Моррисон отметил, что помощь осуществляется по запросу местного правительства.