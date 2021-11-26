Канберра, 26 ноября, 2021, 11:37 — ИА Регнум. В ходе своей поездки в Южную Австралию премьер-министр страны Скотт Моррисон подтвердил, что 26 ноября на Соломоновы острова прибудет еще больше сотрудников австралийской федеральной полиции, чтобы помочь местным властям в борьбе с беспорядками. Об этом сообщил телеканал Nine News.

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По словам Моррисона, изначально на острова были отправлены 23 офицера полиции, но вскоре их число будет увеличено.

«Еще 15 полицейских прибудут на Соломоновы острова в течение сегодняшнего дня», — заявил Моррисон.

Премьер-министр Австралии также подтвердил, что 26 ноября на Соломоновы острова дополнительно будет отправлен отряд военных. Количество военнослужащих не уточняется.

Моррисон отметил, что помощь осуществляется по запросу местного правительства.