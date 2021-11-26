Пермь, , 11:32 — REGNUM В Перми суд вынес приговор в отношении 19-летней жительницы, которая, будучи пьяной и не имея водительских прав, села за руль скутера и перевозила двухлетнего пассажира. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

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Инцидент произошел в августе 2021 года в микрорайоне Голованово. Автоинспекторы, заметив водителя скутера без шлема, подали сигнал об остановке. Освидетельствование показало, что горожанка была в состоянии алкогольного опьянения. Девушку отстранили от управления транспортом, а ее маленького сына передали родственникам.

В отношении нарушительницы возбудили административное производство за неисполнение родительских прав. Впоследствии выяснилось, что пермячка уже привлекалась к административной ответственности за вождение в нетрезвом виде. В результате полиция составила шесть административных протоколов и возбудила уголовное дело за повторную пьяную езду.

Суд приговорил девушку к восьми месяцам лишения свободы с отбыванием срока в колонии-поселения. Судьбу ребенка на этот период будут решать органы опеки и попечительства. Семью поставили на учет.