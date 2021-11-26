Брянск, , 13:38 — REGNUM Соболезнования в связи с трагедией на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области выразил губернатор Брянской области Александр Богомаз, сообщили ИА REGNUM 26 ноября в пресс-службе правительства региона.

Соболезнование погибшим

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На имя главы Кемеровской области Сергея Цивилева направлена телеграмма.

«Выражаю искренние соболезнования родным и близким людей, трагически погибших в результате аварии на шахте «Листвяжная» в городе Белово Кемеровской области. В этот тяжёлый день Брянская область скорбит вместе с вами. Желаю родственникам погибших терпения и душевных сил, а всем пострадавшим — скорейшего выздоровления», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате аварии на шахте 25 ноября погибли 52 человека, в том числе шесть горноспасателей, возбуждено уголовное дело.