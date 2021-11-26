Ярославль, , 11:31 — REGNUM Исполняющий обязанности председателя правительства Ярославской области Дмитрий Степаненко ушёл в отпуск. Об этом сообщает ЯрНьюс.

Дмитрий Степаненко Yarregion.ru

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что Дмитрий Степаненко был в Сирии в составе российской межведомственной делегации, которая привезла в страну гуманитарную помощь.

По возвращению из командировки чиновник отправился в отпуск до 5 декабря. В его отсутствие исполняет обязанности главы правительства Роман Колесов.

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