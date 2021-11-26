Москва, , 11:32 — REGNUM Руководство московского клуба Gipsy перенесло выступление рэпера Моргенштерна. Информация об этом появилась накануне проведения мероприятия, 25 ноября, на сайте заведения.

Алишер Моргенштерн Скриншот с YouTube

«Концерт переносится на 2022 год. Мы сделали всё, что в наших силах», — говорится в сообщении. «Не ругайтесь, вы же понимаете, это произошло по независящим от нас причинам», — обратились к зрителям представители клуба. Концерт должен был состояться 26 ноября 2021 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Моргенштерн покинул Россию. Пользователи Сети предполагают, что рэпер уехал в связи с обвинениями в торговле наркотиками со стороны председателя СКР Александра Бастрыкина.

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