Москва, 26 ноября, 2021, 11:28 — ИА Регнум. Российские сетевые рестораны сохранят большую часть аудитории, которая будет вынуждена смириться с повышением цен. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 26 ноября заявил руководитель департамента страхования и экономики социальной сферы финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов. Так он прокомментировал прогнозы о том, что в 2022 году цены в крупных сетевых ресторанах вырастут на 15%.

Фото Алексея Лобанова Ресторан

«Продовольствие дорожает не только в России, а во многих странах мира, — сказал Цыганов. — За два года пандемии у рестораторов накопились убытки и траты, вызванные карантином, снижением количества мест, требованиями соблюдения QR-кодов. Нельзя исключить и определенные негласные договоренности по синхронному повышению цен в сетевых ресторанах. Как минимум на уровне выступлений и обсуждений на конференциях. Конечно, часть потребителей может снизить количество посещений или перейти на более бюджетные предложения в тех же или иных ресторанах и реже заказывать из них доставку на дом. Но все же можно рассчитывать на сохранение потребительских привычек».

А это, по словам Цыганова, означает, что рестораны удержат большую часть аудитории, которая будет вынуждена смириться с повышением цен.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее сетевые рестораны анонсировали повышение цен в 2022 году.