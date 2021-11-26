Кабул, , 11:25 — REGNUM В провинции Гор неизвестными боевиками в собственном доме убит Насир Ахмад Вакилзаде, бывший начальник криминальной полиции уезда Шахрак, Афганистан. Об этом сообщает 8 SOBH.

Местные источники считают, что бывший военный мог быть убит силами безопасности талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Однако талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пока не комментируют инцидент.

Стоит отметить, что в провинции Гор участились убийства бывших военных.

Ранее в Горе уже происходили подобные убийства, которые еще не расследованы.

Бывшие военные были убиты, несмотря на то, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) объявили всеобщую амнистию после оккупации Кабула, и призвали свои силы воздержаться от мести.