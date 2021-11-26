Сочи, Краснодарский край, 26 ноября, 2021, 11:25 — ИА Регнум. В Сочи для участия в трехсторонней встрече по Нагорному Карабаху с участием президента России Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна прибыл президент Азербайджана Ильхам Алиев. Об этом 26 ноября сообщает пресс-служба азербайджанского лидера.

Kremlin.ru Владимир Путин, Никол Пашинян и Ильхам Алиев

«Двадцать шестого ноября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев по приглашению президента Российской Федерации Владимира Путина прибыл с рабочим визитом в Сочи», — говорится в сообщении.

При этом трехсторонние переговоры с участием Путина, Пашиняна и Алиева приурочены к годовщине подписания соглашения о прекращении огня в Нагорном Карабахе и пройдут по инициативе российской стороны.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее с рабочим визитом, в ходе которого он встретится с президентами России и Азербайджана Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым для обсуждения ситуации в регионе, отправился в Сочи премьер-министр Армении Никол Пашинян.