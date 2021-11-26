Сеул, , 11:24 — REGNUM К 2050 году чистый водород должен стать основным источником энергии в Южной Корее. Об этом 26 ноября сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства торговли, промышленности и энергетики страны.

Голубой водород — это водород, полученный путем паровой конверсии метана, но при условии улавливания и хранения углерода, что дает примерно двукратное сокращение выбросов углерода. Именно такой водород Россия планирует качать в ЕС по СП-2 Иван Шилов © ИА REGNUM

По их словам, достижение данной цели является частью комплексного плана правительства по созданию водородной экономики и достижению углеродной нейтральности к 2050 году.

Согласно плану, к 2050 году ежегодные поставки водорода должны составить 27,9 млн тонн. При этом весь водород будет «зелёным» или «синим». «Серый» водород, который производится из природного газа и приводит к выбросам углерода в процессе производства, поставляться не будет.

Правительство также намерено активизировать сотрудничество со странами-производителями водорода, чтобы к 2050 году обеспечить около 40 каналов поставки.