Астрахань, , 11:22 — REGNUM В Астрахани возбуждено уголовное дело об избиении двух девушек в кафе. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Избиение Pixabay.com

Задержанный 26-летний житель Дагестана 16 ноября избил двух девушек в кафе в Ленинском районе Астрахани. Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

Полиция опросила очевидцев и изъяла записи с камер видеонаблюдения. Те же кадры уже разошлись по соцсетям: на них видно, как мужчина с размаха наносит удары кулаком двум девушкам. Специалисты установят степень тяжести телесных повреждений, которые получили потерпевшие.

Как уже сообщало ИА REGNUM, фигурант дела на время расследования содержится под стражей.

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