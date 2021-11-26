Москва, 26 ноября, 2021, 11:23 — ИА Регнум. Телеведущая Тина Канделаки написала открытое письмо для людей, выступающих против вакцинации от коронавируса. Текст её обращения был опубликован 25 ноября на сайте RT.

Дарья Драй ИА REGNUM Тина Канделаки

В своём письме Канделаки называет антиваксеров «самоучками, теоретиками суеверий, конспирологами и популистами», а также «ковидобесами». «…самые известные медики нашей страны написали открытое письмо, обратившись прежде всего к тем публичным людям, которые по глупости своей или ради политических очков несут антинаучную ахинею», — пишет она, имея ввиду обращение 11 врачей к известным деятелям культуры и политики, выступающим против вакцинации, в том числе актёрам Марии Шукшиной и Егору Бероеву.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Мария Шукшина прокомментировала обращение медиков, предложивших посетить «красную зону»: «Мы не против вакцины, а против участия в эксперименте неисследованной вакцины. Это разные вещи». Артистку поддержал её коллега Егор Бероев.