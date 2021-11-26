Бухарест, , 11:20 — REGNUM Бывший министр временного правительства Румынии по вопросам европейских инвестиций и проектов (МЕИП) Флорин Кыцу подписал с руководством Евросоюза соглашение, предусматривающее выделение Бухаресту около 1,8 миллиардов евро на развитие экономики и социальной сферы румынского государства. Об этом 26 ноября сообщило бухарестское издание Digi24.

Соответствующий документ вступил в свою силу за несколько часов до объявления состава нового Кабинета министров Румынии. «Реализовав подобную договоренность, я с честью передал министерское кресло своему преемнику», — отметил Ф. Кицу.

Новый глава МЕИП Румынии Дан Вилчану отметил, что первый транш указанных средств поступит на счета официального Бухареста уже до конца нынешнего года. Предполагается также, что в дальнейшем Брюссель рассмотрит вопрос об увеличении размеров финансовой поддержки Румынии.

Напомним, румынский кабинет министров во главе с Николае Чукэ был окончательно утвержден 25 ноября. К своей работе новая структура приступит в течение ближайших трех дней. Согласно официальной информации, 26 ноября Ф. Кыцу стал спикером Сената (Верхней палаты румынского парламента).