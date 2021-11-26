Карачаевск, Карачаево-Черкесия, 26 ноября, 2021, 11:22 — ИА Регнум. В Карачаево-Черкесии 26 ноября ликвидированы двое бандитов, планировавших теракт. Их обнаружили при отработке информации о возможном нахождении в горно-лесистой местности в Карачаевском районе вооруженных террористов, сообщили в информационном центре Национального антитеррорирстического комитета.

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На части территории района был веден режим КТО. Вооруженные бандиты открыли огонь по силовикам, не согласившись на предложение сдаться без боя.

«В результате задействования необходимых сил и средств органов безопасности и сил правопорядка на одном из участков горно-лесистой местности были обнаружены и блокированы двое бандитов. Бандитам было предложено сложить оружие и сдаться властям. В ответ они открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов. В результате состоявшейся перестрелки бандиты нейтрализованы», — говорится в сообщении НАК.

Как ранее сообщили в региональном управлении ФСБ, на части территории Карачаевского района вблизи трассы Каменномост — Учкулан в районе слияния рек Индыш и Кубань утром 26 ноября был введен режим контртеррористической операции. Велись поиски двоих вооруженных бандитов, планировавших совершение теракта.