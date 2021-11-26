Кострома, 26 ноября, 2021, 11:23 — ИА Регнум. В Костроме хотят установить памятник, посвященный борьбе медиков с коронавирусом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказал настоятель Пантелеимоновско — Елисаветинского храма Дмитрий Сазонов.

Модель памятника, исполненная в глине

Модель памятника, исполненная в глине

Планируется, что скульптурное сооружение появится у стен церкви, расположенной около Окружной больницы Костромского округа No 1.

«Памятник — дань благодарности костромичей служению и труду медиков, не жалеющих своих сил для спасения людей. Скульптурное изображение показывает находящихся в Колыбели бытия и Чаше Жизни (форма яйца как символ воскресения) врача, изучающего историю болезни человека и находящегося пред выбором принятия решения. В минуту сомнения к нему приходит помощь Великого Врача посредством святого великомученика и целителя Пантелеимона. Надпись на монументе гласит: Не бойся, Я с тобой!», — говорится в описании.

Часть работ по созданию памятника выполнена. Скульптор Иосиф Дашевский подготовил его модель в глине, в дальнейшем форму предстоит отлить в металле. Средства на предварительную подготовку скульптуры пожертвовали благотворители храма. По словам Дмитрия Сазнова, в будущем у памятника появятся лавки, чтобы все желающие могли «остановиться и подумать на важные для себя темы». Однако, для завершения работ приходу не хватает 350 тысяч рублей. Недостающие средства настоятель просит перевести на реквизиты, указанные на сайте храма. В случае, если их удастся собрать, памятник будет готов к концу декабря 2021 — началу января 2022 года.