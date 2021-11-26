Грайворон, Белгородская область, 26 ноября, 2021, 11:18 — ИА Регнум. Грузовик и легковой автомобиль столкнулись утром 26 ноября в городе Грайворон Белгородской области, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального УМВД.

Https://31.мвд.рф/ ДТП в Грайвороне

ДТП произошло около 09:10 на улице Луначарского. По предварительным данным, 54-летний водитель грузовика столкнулся с поворачивающим налево ВАЗ 2107 под управлением 33-летнего мужчины. В результате аварии КамАЗ с грузом опрокинулся, повредив забор частного дома.

В результате ДТП никто не пострадал.