Якутск, 26 ноября, 2021, 11:16 — ИА Регнум. Администрация посёлка Белая Гора заключила контракт на ремонт жилого помещения и оплатила работы, которые фактически не были выполнены. Возбуждено уголовное дело, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 26 ноября в пресс-службе прокуратуры региона.

Maxpixel.freegreatpicture.com Коррупция

Читайте также: В управлении архитектуры и градостроительства Якутии проходят обыски

Следствие выяснило, что отправленными якобы на оплату ремонта деньгами воспользовался сотрудник администрации населённого пункта. Он получил 200 тыс. рублей. Работы по контракту не проводились. Возбуждено уголовное дело по статье 160 УК РФ (присвоение, то есть хищение чужого имущества, совершенное лицом с использованием своего служебного положения).

Расследование ведёт прокуратура Абыйского района. Дело находится на контроле надзорного ведомства регионального уровня.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 ноября в управлении архитектуры и градостроительства при главе Якутии проходили обыски. Возбуждено уголовное дело, поводом стали махинации при строительстве экстрим-парка стоимостью 40 млн. рублей в городе Покровск.