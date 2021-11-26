Канберра, 26 ноября, 2021, 11:19 — ИА Регнум. Министр здравоохранения австралийского штата Квинсленд Иветт Дат записала 26 ноября видеообращение, в котором публично извинилась за неразбериху с проведением ПЦР-тестирования на COVID-19, которое создало путаницу для людей, пересекающих границу, чтобы попасть в штат. Об этом сообщил телеканал Nine News.

Иван Шилов ИА REGNUM Австралия

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Ранее правительство Квинсленда подверглось критике за требование, чтобы люди, въезжающие в штат, проходили ПЦР-тест на COVID-19. В течение нескольких дней считалось, что люди должны будут оплачивать тесты из своих средств. Однако вскоре выяснилось, что расходы в 150 долларов им покрывать не придется.

Без политики в заявлении Дат не обошлось — в своих неудачах она обвинила премьер-министра Австралии и федеральных чиновников: «Это Скотт Моррисон размахивал руками, ничего не разъяснял, а только критиковал … То же самое сделали Джош Фриденберг и ряд других членов кабинета».