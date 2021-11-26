Киев, 26 ноября, 2021, 11:16 — ИА Регнум. За истекшие сутки на Украине было выявлено 15 936 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 25 июня сообщает украинский минздрав.

Moz.gov.ua Коронавирус на Украине

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«За сутки 24 июня на Украине зафиксировано 15 936 новых подтвержденных случаев заболевания коронавирусом COVID-19 (из них детей — 1394, медработников — 303)», — говорится сообщении.

Также указывается, что в результате этого общее число заразившихся SARS-CoV-2 в стране достигло 3 400 340.

Кроме того, уточняется, что что за это же время на Украине от COVID-19 скончались 608 пациентов и теперь суммарное количество летальных исходов возросло до 84 149.

При этом отмечается, что на данный момент в стране 2 877 021 человек вылечился от нового заболевания и было в общей сложности проведено 15 746 389 тестов на коронавирус.

Отметим, сутками ранее на Украине было выявлено 16 943 новых подтвержденных случая заражения коронавирусом.