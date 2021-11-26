Барнаул, 26 ноября, 2021, 11:16 — ИА Регнум. Более 250 предпринимателей Алтайского края подписали обращение за отмену QR-кодов. Как сообщает 26 ноября телегам-канал «Barnaul 22», в тексте воззвания, направленного депутатам Алтайского краевого законодательного собрания (АКЗС) говорится, что борьба с COVID-19 переросла в «инструмент манипулирования», а введение кодов — незаконно, в том числе потому, что QR «запатентован как способ цифровой маркировки товара».

(сс) OpenClipart-Vectors QR-код

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Также в письме сказано, что нет закона, который обязывает граждан России получать коды, нет правовой обязанности иметь при себе смартфон с кодом и предоставлять его по требованию неопределенного круга лиц.

«Все эти действия подпадают под статью о нарушении неприкосновенности частной жизни, а приравнивание человека к товару — унижение человеческого достоинства (статья)», — считают предприниматели.

Помимо этого в письме говорится, что принуждение к публичной демонстрации кодов — это нарушение врачебной тайны, нарушение права на свободу, превышение должностных полномочий и самоуправство.

«Предприниматели, представители Союза предпринимателей считают, что введение кодов — «это цифровая сегрегация, лишение людей базовых свобод и ценностей», — сказано в обращении.

Как сообщало ИА REGNUM, в Алтайском крае QR-коды стали вводить ещё в октябре 2021 года. Это обстоятельство очень сильно повлияло на снижение посещаемости торговых центров и других общественных заведений. Документы о прививке стали сканировать для вида, а то и вовсе перестали.

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Вместе с тем депутаты Алтайского краевого законодательного собрания (АКЗС) не стали сегодня, 26 ноября, рассматривать правительственные законопроекты о введении QR-кодов.

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