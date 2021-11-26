Боровск, Калужская область, , 11:23 — REGNUM В Калужской области проводится проверка по факту травматической ампутации кисти руки рабочего на территории строящегося завода в Боровском районе. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.

На месте происшествия Kaluga.sledcom.ru

По версии следствия, 25 ноября около 15:00 на строительной площадке в процессе производства работ по разгрузке железо-бетонных колец с кузова самосвал произошло травмирование руки рабочего из Тульской области 1984 года рождения.

В настоящее время пострадавший госпитализирован. Следствием устанавливаются обстоятельства травмирования рабочего.

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