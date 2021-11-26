Боровск, Калужская область, 26 ноября, 2021, 11:23 — ИА Регнум. В Калужской области проводится проверка по факту травматической ампутации кисти руки рабочего на территории строящегося завода в Боровском районе. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.

Kaluga.sledcom.ru На месте происшествия

По версии следствия, 25 ноября около 15:00 на строительной площадке в процессе производства работ по разгрузке железо-бетонных колец с кузова самосвал произошло травмирование руки рабочего из Тульской области 1984 года рождения.

В настоящее время пострадавший госпитализирован. Следствием устанавливаются обстоятельства травмирования рабочего.