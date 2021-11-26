Курган, 26 ноября, 2021, 11:15 — ИА Регнум. В Курганской области проводится проверка в связи со сходом с рельс железнодорожных вагонов. Об этом сообщает пресс-служба Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СКР.

(сс) music4life Грузовые вагоны

Предварительно установлено, что 25 ноября около 17: 00 минут (15:00 мск) на станции Кособродск Курганской области на подъездных путях транспортного предприятия сошли с рельс три грузовых вагона, без опрокидывания. В результате происшествия жертв и пострадавших нет.

Проводится проверка инцидента, на место схода направлены следователи. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Как ранее сообщало РЕ, в Оренбурге проводится доследственная проверка по факту схода 10 ноября с рельсов вагонов, груженных рудой.