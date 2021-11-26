Брисбен, Австралия, 26 ноября 2021, 11:17 — REGNUM Поскольку жители Австралии по всей стране изо всех сил пытаются обеспечить себя новым местом жительства, цены на рынке продолжают «взлетать до небес» в то время, как стоимость аренды в одном городе наперегонки обгоняет плату за аренду в другом. Об этом 26 ноября сообщил телеканал Nine News.
Так, согласно данным агентства Christopher's Housing Boom and Bust Report, аренда жилья на Золотом побережье Австралии обходится дороже, чем съем жилья в Сиднее. Статистические данные в отчете, опубликованном на этой неделе, показали, что средняя стоимость аренды жилья на Золотом побережье выросла на 20,2%, в то время как цены на аренду жилья подскочили на рекордные 27%.
В Сиднее было повышение арендных цен оценивается в 4,6%. Средняя цена аренды дома на Золотом побережье в настоящее время составляет 770 долларов в неделю, а в Сиднее — 722 доллара. Средняя цена аренды квартиры на Золотом побережье составляет 530 долларов в неделю, и 473 доллара — в Сиднее.