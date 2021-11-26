Брисбен, Австралия, 26 ноября, 2021, 11:17 — ИА Регнум. Поскольку жители Австралии по всей стране изо всех сил пытаются обеспечить себя новым местом жительства, цены на рынке продолжают «взлетать до небес» в то время, как стоимость аренды в одном городе наперегонки обгоняет плату за аренду в другом. Об этом 26 ноября сообщил телеканал Nine News.

(сс) sandid Пляж. Австралия

Так, согласно данным агентства Christopher's Housing Boom and Bust Report, аренда жилья на Золотом побережье Австралии обходится дороже, чем съем жилья в Сиднее. Статистические данные в отчете, опубликованном на этой неделе, показали, что средняя стоимость аренды жилья на Золотом побережье выросла на 20,2%, в то время как цены на аренду жилья подскочили на рекордные 27%.

В Сиднее было повышение арендных цен оценивается в 4,6%. Средняя цена аренды дома на Золотом побережье в настоящее время составляет 770 долларов в неделю, а в Сиднее — 722 доллара. Средняя цена аренды квартиры на Золотом побережье составляет 530 долларов в неделю, и 473 доллара — в Сиднее.