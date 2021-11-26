Екатеринбург, 26 ноября, 2021, 11:15 — ИА Регнум. В Свердловской области бывшего полковника полиции и его пособника осудили за мошенничество. Об этом сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

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В период с 2002 по 2016 год экс-полковник МВД пользовался своим служебным положением. За это время ему удалось похитить более 1.5 миллиона рублей. Деньги принадлежали Управлению на транспорте МВД России. Содействие в совершении преступления ему оказывал бывший сотрудник милиции.

Суд назначил исполнителю преступления наказание в виде 4 лет лишения свободы. Кроме того, мужчину лишат звания полковника полиции и запретят занимать должности в государственных органах. Пособника приговорили к 2 годам лишения свободы.