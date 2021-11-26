Канберра, 26 ноября, 2021, 11:15 — ИА Регнум. После того, как за последние дни Северная территория Австралии подверглась распространению коронавируса, жители региона вновь задумались о необходимости вакцинации от COVID-19, поскольку власти всерьез заговорили о новых жестких ограничениях. В результате уровень вакцинации местного населения резко вырос. Об этом 26 ноября сообщил телеканал Nine News.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцина от коронавируса

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Согласно опубликованным 26 ноября данным правительства Австралии, более 75% жителей региона, имеющих право на вакцинацию, в настоящее время полностью вакцинированы от COVID-19. Между тем 87% жителей Северной территории получили хотя бы одну дозу вакцины.

По всей Австралии 86,3% людей в возрасте 16 лет и старше считаются полностью привитыми. Лидирует Австралийская столичная территория, где получили оба компонента более 95% населения. За ней следует Новый Южный Уэльс (92,3%).

В Виктории полностью привитыми считаются 93,2% населения.