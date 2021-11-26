Уфа, 26 ноября, 2021, 11:14 — ИА Регнум. Девять модульных туалетов, которые были установлены на трассах Башкирии, разрушили вандалы. Об этом 25 ноября сообщила начальник управления главы Башкирии по социальным коммуникациям Елена Прочаковская в прямом эфире в программы «Салям».

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Она сообщила, что на трассах в Башкирии в рамках развития придорожного сервиса были установлены 11 модульных туалетов, девять из которых разрушили вандалы.

«В Благовещенском, в Архангельском, Баймакском районах модульные туалеты снесли. Разрушенные туалеты разобрали, увезли. До весны будем разбираться, что дальше делать», — отметила Прочаковская.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что на федеральных автотрассах в Башкирии установят дополнительные камеры.