Ширинский район, Хакасия, 26 ноября, 2021, 11:12 — ИА Регнум. Суд в Хакасии прекратил полномочия главы Ширинского района Сергея Зайцева. Об этом 26 ноября сообщает телеграм-канал Верховного суда республики.

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Ранее прокурор Ширинского района обратился в суд с исковым заявлением, требуя признать Сергея Зайцева прекратившим полномочия. К участию в деле в качестве административного ответчика был привлечён совет депутатов района.

24 ноября 2021 года Боградский районный суд удовлетворил административные исковые требования прокурора.

Полномочия главы Ширинского района Хакасии Сергея Зайцева прекращены досрочно в связи со вступлением в законную силу приговоров в отношении него Черногорского горсуда от 22 апреля 2019 года и 28 января 2020 года.

«В удовлетворении требований прокурора Ширинского района Республики Хакасия об обращении решения к немедленному исполнению отказано», — говорится в сообщении.

Решение в окончательной форме изготовят 3 декабря 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2020 года Сергей Зайцев был приговорён к двум годам условно за нападение на журналиста. Корреспондент пытался выяснить у главы района причины постройки некачественного жилья для пострадавших от массовых пожаров 2015 года, а также задать другие вопросы. По данным следствия, Зайцев толкнул журналиста руками и, схватив за одежду, повалил на пол.