Москва, 26 ноября, 2021, 11:12 — ИА Регнум. Сдерживанию роста инфляции в РФ будет способствовать снижение потребительской активности. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 26 ноября заявил эксперт Института «Центр развития» ВШЭ Игорь Сафонов.

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«Институт «Центр развития» ВШЭ прогнозирует показатель инфляции на конец 2021 года на уровне 8,4% и достижение ею пика в 8,5% в январе, — сказал Сафонов. — Мы рассчитываем, что сдерживанию инфляции главным образом будет способствовать снижение потребительской активности и увеличение популярности сбережений на фоне дальнейшего роста процентных ставок. Другими дезинфляционными факторами могут стать улучшение ситуации с глобальными цепочками поставок (хотя Россия страдает от этого в меньшей степени), продолжение восстановления производства и стабилизация отпускных цен производителей (в частности цен на металлы, стройматериалы, глобально — на электронные компоненты)».

По его словам, проинфляционными факторами будут ситуация с ценами на продовольственные товары (в том числе фактор урожая) и реакция на это населения с возникновением соответствующих вторичных эффектов (повышенной динамики потребления любой ценой, в логике «завтра будет дороже»). Аналогичные риски несут в себе случайные непрогнозируемые падения курса рубля на валютном рынке, связанные с геополитическими событиями.

«Прогноз Института «Центр развития» ВШЭ по инфляции на конец 2022 года на текущий момент составляет 5%», — уточнил Сафонов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в РФ немного снизились инфляционные ожидания населения.