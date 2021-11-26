Окленд, Новая Зеландия, 26 ноября, 2021, 11:24 — ИА Регнум. 25-летная жительница новозеландского Окленда не могла ходить в течение нескольких дней из-за сильной реакции на косметическую процедуру. Молодая Бекки Чжао сделала себе инъекции ботулотоксина, широко известного как ботокс, что, по ее словам, вызвало у нее жар, «сильную» боль и невозможность передвигаться. Об инциденте 26 ноября сообщил телеканал Nine News.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Новая Зеландия

С момента проявления побочных эффектов в салоне красоты, где была проведена процедура, на ее сообщения и звонки не отвечают. Девушка до сих пор не знает, что пошло не так, поскольку салон красоты отказывается предоставить лицензию на проведение инъекций, утверждает она.

Вскоре после инъекции ботокса девушка не могла передвигаться три дня. После проявления первых побочных симптомов девушка сразу обратилась к своему терапевту, где он запротоколировал нарушения работы организма и посоветовал ей узнать состав введенной ей инъекции. Однако в салоне красоты отказались предоставлять ей какую-либо информацию.