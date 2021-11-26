Москва, 26 ноября, 2021, 11:10 — ИА Регнум. В Московском метрополитене в честь 10-летия электронных услуг на Серпуховско-Тимирязевской линии начал курсировать тематический поезд. сообщается на портале мэра столицы.

Mos.ru

Одновременно на портале столичного правительства mos.ru открыт специальный проект «10 лет электронным услугам». Он поможет разобраться, как упростить себе жизнь с помощью онлайн-услуг и сервисов.

Раздел состоит из пяти тематических разделов: «Что изменилось», «Полезные ресурсы», «Как все начиналось», «Отмечаем юбилей» и «Достижения». В первом из них можно узнать, как москвичи оформляли документы, получали услуги и сервисы более 10 лет назад.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве в честь юбилея на портале правительства mos.ru создан спецпроект «10 лет электронным услугам».

Читайте подробнее: На портале mos.ru открыт спецпроект «10 лет электронным услугам»