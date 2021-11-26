Кишинёв, 26 ноября, 2021, 11:18 — ИА Регнум. Средства для погашения задолженности перед Газпромом поступят на счёт газораспределительной компании «Молдовагаз», такой перевод утвердило правительство Молдавии. Об этом премьер-министр республики Наталья Гаврилица заявила 26 ноября на внеочередном заседании кабинета министров.

Moldovagaz.md «Молдовагаз»

Перевод необходим для обеспечения бесперебойных поставок газа, отметила она и попросила государственную канцелярию оформить нужные процедуры побыстрее.

«Постановление подразумевает перевод финансовых средств госкомпанией «Энергоком» на счет «Молдовагаза» для покрытия текущей задолженности перед «Газпромом», — пояснила Гаврилица.

Перевод покроет долги за газ местной энергетической компании «Термоэлектрика». Она задолжала «Молдовагазу», но долг переуступили госкомпании «Энергоком». Госкомпания вернёт деньги «Молдовагазу», это позволит рассчитаться с Газпромом.

Как сообщало ИА REGNUM, молдавская сторона задолжала российскому газовому холдингу $74 млн за потребление газа в октябре — ноябре. Официальный представитель Газпрома Сергей Куприянов заявил 22 ноября, что деньги от Молдавии ещё не поступили, из-за чего планируется приостановить снабжение этой страны газом.

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