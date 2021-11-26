Канберра, 26 ноября, 2021, 11:12 — ИА Регнум. Восточное побережье Австралии подвергается воздействию сильных ливней и наводнений. Стихия уже затронула территорию, охватывающую четыре штата. Новый Южный Уэльс и Квинсленд являются наиболее пострадавшими штатами. Об этом 26 ноября сообщил телеканал Nine News.

Aufgang Наводнение

По данным спасательных служб, 100 автодорог уже являются непригодными для использования. Специалисты опасаются, что покидающие свои домовладения жители страны могут быть отрезаны от путей спасения из-за размытых дорог.

Внутренние административные районы Нового Южного Уэльса и центрально-западные регионы штата также пострадали от непогоды. Наибольший уровень осадков был отмечен в Парме — 170 мм.

Ожидается, что сильные ливни продлятся в восточной Австралии еще как минимум неделю.