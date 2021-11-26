Рязань, 26 ноября, 2021, 11:13 — ИА Регнум. Семь человек пострадали вечером 25 ноября в результате ДТП на перекрёстке улиц Верхняя и Тимуровцев в Рязани, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 26 ноября в пресс-службе регионального УМВД. Участников аварии госпитализировали в областную клиническую больницу и больницу скорой помощи.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

По предварительным данным, около 22:50 напротив дома №50 на улице Верхняя 27-летняя водитель Kia Spectra на регулируемом перекрёстке при повороте столкнулась Mitsubishi Lancer под управлением 28-летнего рязанца.

Медицинская помощь потребовалась обоим водителям, а также двум пассажирам Kia в возрасте 26 и 27 лет и трём пассажирам Mitsubishi (20, 22 и 26 лет).