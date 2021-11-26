Челябинск, 26 ноября, 2021, 11:07 — ИА Регнум. В Челябинской области осудили бывшую главу отдела регулирования тарифов областного министерства тарифного регулирования и энергетики. Её признали виновной в коррупции, сообщает областное управление СКР.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Резкая вонь коррупции

По данным следствия, в ноябре ещё 2019 года она получила 50 тыс. рублей. Деньги передал директор одной из фирм за подготовку материалов, которые бы обосновывали установление выгодных для него тарифов на услуги по передаче электроэнергии.

Преступление было выявлено местными сотрудниками ФСБ России. Суд назначил гражданке два года условно.