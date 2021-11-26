Оренбург, 26 ноября, 2021, 11:09 — ИА Регнум. По громкому делу о массовом отравлении алкогольными суррогатами, в том числе смертельном, предъявили обвинение 18 фигурантам. Об этом сообщает Следственный комитет РФ.

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Их обвиняют, в зависимости от роли в совершении деяний, в производстве, хранении и реализации товара, не отвечающего требованиям безопасности, без маркировки, незаконном производство алкогольной продукции. Сейчас три человека находятся под домашнем арестом, а также под запретом определенных действий. Остальные заключены под стражу и отправлены в СИЗО.

В СКР отметили, что в причастности к совершению преступления обвиняется 29-летний житель Орска. Ему инкриминируют хранение и сбыт метилсодержащей продукции индивидуальным предпринимателям и гражданам. Свою вину орчанин признал полностью. Кроме того, обвинение предъявлено 14 жителям региона, которые осуществляли закупки и поставки опасного алкоголя в магазины области для ее реализации.

В рамках расследования установлены склады по производству и хранению смертельных напитков в Орске, а также все торговые точки, где продавали ядовитый алкоголь. В ходе обысков по местам хранения, розлива и реализации указанной продукции изъяты 11 бочек с метиловым спиртом емкостью по 216 литров каждая, более 1600 стеклянных и полимерных бутылок емкостью 0,5 литра со спиртосодержащей продукцией без маркировки, а также пустая тара.

«В настоящее время проверяются организации, занимающиеся оптовой реализацией метилсодержащей продукции, действия сотрудников контролирующих и правоохранительных органов», — сказали в СКР.

Как уже сообщало ИА REGNUM, на территории восточного Оренбуржья в октябре 2021 года произошло массовое отравление людей алкогольными напитками. Пострадали 64 человека, смертельное отравление получили 35 оренбуржцев. В состав напитков входил ядовитый метиловый спирт.