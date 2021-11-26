Козельск, Калужская область, 26 ноября, 2021, 11:10 — ИА Регнум. В Козельске на предприятии по лесозаготовке по подозрению в получении взятки в размере 160 тыс. рублей полицейскими задержан государственный инспектор федерального бюджетного учреждения, сообщили 26 ноября корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.

A-r-e-s Взятка

По предварительной информации, в августе 2021 года государственный служащий обратился к индивидуальному предпринимателю, осуществляющему деятельность по лесозаготовке на территории Калужской области, с предложением оказывать покровительство в рамках своей компетенции. Передача денежных средств проходила в Козельском районе в два этапа. Первую часть взятки инспектор получил в августе, а вторую — 24 ноября.

По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело. Государственный инспектор был допрошен в качестве подозреваемого с участием защитника. В ходе допроса он подтвердил факт совершения коррупционного преступления. Проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.