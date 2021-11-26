Москва, , 11:37 — REGNUM В Москве формируется лист ожидания на вакцинацию от коронавируса препаратом «КовиВак». Об этом 26 ноября сообщается на посвященном этой вакцине портале.

Вакцинация Дарья Драй (с) ИА REGNUM

Чтобы попасть в лист ожидания гражданам нужно отправить по электронной почте свои данные — фамилию, имя, отчество, а также дату рождения. По мере поступления вакцины должно прийти ответное сообщение с датой и временем записи на прививку. Время ожидания записи зависит от даты и объема поступления вакцины.

«Предположительно (при наличии вакцины и в зависимости от очередности) — ответное письмо поступит в течении 5−7 рабочих дней. Если вам не пришло ответное письмо, скорее всего, вакцина закончилась раньше, чем до вас дошла очередь. По мере поступления следующей партии вакцины «КовиВак» работа с листом ожидания будет продолжена», — сказано в сообщении.

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