Мурманск, 26 ноября, 2021, 11:01 — ИА Регнум. В навигацию 2022 года атомный контейнеровоз «Севморпуть» планирует три рейса на Дальний Восток. Об этом ИА REGNUM заявил первый заместитель генерального директора-директор по судоходству ФГУП «Атомфлот» Леонид Ирлица.

Фото пресс-службы ФГУП «Атомфлот» Атомфлот

По его словам, таким образом «Атомфлот» приступит к выполнению поручения президента РФ Владимира Путина о регулярном транзите грузов по Севморпути. По итогам обсуждения Транспортной стратегии РФ до 2030 года поручено: «Правительству Российской Федерации совместно с Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом» рассмотреть вопрос об организации, начиная с 2022 года, регулярных транзитных грузовых перевозок по Северному морскому пути, обратив внимание на необходимость обеспечения таких перевозок в течение всего года». Ответственными определены правительство РФ и корпорация «Росатом».