Екатеринбург, 26 ноября, 2021, 11:00 — ИА Регнум. Жительницу Свердловской области отправили в колонию за систематическое избиение собственного сына. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Vnovgorod.sledcom.ru Сотрудник СКР

Следствие установило, что женщина наносила побои ребенку из-за, того, что ее беременность была нежеланной. На момент совершения преступления малышу не было и года. Кроме того, нерадивая мать неоднократно бросала сына на кровать или диван с высоты своего роста. В результате ребенок получал различного рода травмы.

Суд признал свердловчанку виновной в совершении преступлений, предусмотренных пунктом «г» части 2 статьи 117 УК РФ («Истязание в отношении несовершеннолетнего, находящегося в беспомощном состоянии и материальной зависимости») и статьей 156 УК РФ («Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, соединенное с жестоким обращением с ним»). Ей назначили наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.