Ереван, 26 ноября, 2021, 10:59 — ИА Регнум. С рабочим визитом, в ходе которого он встретится с президентами России и Азербайджана Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым для обсуждения ситуации в регионе, отправился в Сочи премьер-министр Армении Никол Пашинян. Об этом 26 ноября сообщает пресс-служба главы армянского правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Путин, Алиев и Пашинян

«Премьер-министр Армении Никол Пашинян отправился с рабочим визитом в Россию», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что в Сочи должна пройти трехсторонняя встреча с участием Путина, Пашиняна и Алиева.

«Состоится также встреча премьер-министра Николая Пашиняна и президента России Владимира Путина», — добавляется в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее двух граждан Армении, один из которых был взят в плен в ходе военных столкновений на армяно-азербайджанской границе 16 ноября, предал армянской стороне Азербайджан.