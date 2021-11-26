Москва, 26 ноября, 2021, 10:58 — ИА Регнум. Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова поручила проводить анализ случаев антиобщественного поведения несовершеннолетних студентов. Об этом говорится в протоколе заседания правительственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, опубликованном пресс-службой Минпросвещения.

Irinazybina Студенты

«Минобрнауки России (В. Н. Фалькову) совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, имеющими в своем введении образовательные организации, в целях корректировки методического сопровождения и планов воспитательной работы обеспечить на регулярной основе проведение анализа фактов антиобщественного и (или) деструктивного поведения, правонарушений с участием несовершеннолетних, обучающихся в образовательных организациях высшего образования», — говорится в документе от 12 ноября.

Помимо этого, согласно документу, ведомство совместно с МВД и Минпросвещения займутся вопросом взаимодействия администрации вузов и территориальных органов МВД по выявлению несовершеннолетних студентов, которые проявляют признаки антиобщественного или деструктивного поведения.