Москва, , 11:22 — REGNUM Исполнительница и телеведущая Ольга Бузова рассказала подписчикам о том, как проходят её дни в больнице. Она опубликовала пост на эту тему в историях личного Instagram-аккаунта 25 ноября.

Ольга Бузова Скриншот видео в YouTube

«Схожу с ума тут одна… С утра до вечера процедуры на руку, капельницы и т.д.», — жалуется артистка. «Прогнозы не очень хорошие, восстановление будет долгим. Но, главное, что мы начали комплексное лечение», — не унывает Бузова.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Ольга Бузова получила несколько неизлечимых травм во время участия в шоу «Ледниковый период» и «Я смогу». Одной из них стала травма запястья.

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