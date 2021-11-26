Москва, 26 ноября, 2021, 11:22 — ИА Регнум. Исполнительница и телеведущая Ольга Бузова рассказала подписчикам о том, как проходят её дни в больнице. Она опубликовала пост на эту тему в историях личного Instagram-аккаунта 25 ноября.

Скриншот видео в YouTube Ольга Бузова

«Схожу с ума тут одна… С утра до вечера процедуры на руку, капельницы и т.д.», — жалуется артистка. «Прогнозы не очень хорошие, восстановление будет долгим. Но, главное, что мы начали комплексное лечение», — не унывает Бузова.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Ольга Бузова получила несколько неизлечимых травм во время участия в шоу «Ледниковый период» и «Я смогу». Одной из них стала травма запястья.