Барнаул, 26 ноября, 2021, 10:57 — ИА Регнум. Депутаты Алтайского краевого законодательного собрания (АКЗС) не стали сегодня, 26 ноября, рассматривать правительственные законопроекты о введении QR-кодов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил руководитель фракции «Справедливая Россия — За правду» Александр Молотов.

Александр Полегенько ИА REGNUM QR-код

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По его словам, заочное опросное голосование решено организовать 10 декабря, предварительно широко обсудив его с общественностью, в том числе — 3 декабря на Совете по взаимодействую с ОМСУ при АКЗС.

«Предложение КПРФ уже сейчас дать отзыв АКЗС по этим законопроектам отклонили подавляющим большинством голосов», — пояснил парламентарий.

Как сообщало ИА REGNUM, новый состав алтайского парламента был избран осенью 2021 года. По итогам единого дня голосования коммунисты Алтайского края лишили «единороссов» абсолютного большинства: ЕР получла 31 мандат, тогда как для принятия любого закона требуется 35 голосов.

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Пакет правительственных законопроектов о введении QR-кодов на транспорте, в магазинах и в общественных местах, которые призваны принудить граждан к вакцинации против COVID-19, Госдума направила для обсуждения в регионы. Свою позицию субъекты РФ должны определить до 15 декабря.

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