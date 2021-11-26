Екатеринбург, 26 ноября, 2021, 10:56 — ИА Регнум. Уральский предприниматель получил штраф за нецелевое использование земельного участка. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Ysia.ru Прокуратура

Участок относился к категории земель сельскохозяйственного назначения. Однако предприниматель использовал его для производства древесного угля и распила древесины. Тем самым бизнесмен нарушил законодательство. Земли он использовал не по целевому назначению. Кроме того, участок был захламлен строительными материалами и отходами. Это наносило вред окружающей среде.

Теперь предпринимателю придется выплатить штраф. Его размер составит 100 тысяч рублей.