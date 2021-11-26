Баку, 26 ноября, 2021, 10:54 — ИА Регнум. Баку 26 ноября передал Еревану двух задержанных граждан Армении. Об этом сообщает пресс-служба Государственной комиссии Азербайджана по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан.

Иван Шилов ИА REGNUM Азербайджан

По данным ведомства, одним из задержанных является военнослужащий ВС Армении Арин Арамян 1993 года рождения. Он был ранен 16 ноября в ходе боевых действий на армяно-азербайджанской границе. Ему оказали медицинскую помощь.

Второй гражданин Армении — Мигран Мусаэлян 2000 года рождения. Он случайно зашёл на территорию Азербайджана. После того, как следователи установили, что он не является военнослужащим, его также передали армянской стороне.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 ноября на армяно-азербайджанской границе начались боевые столкновения. Баку и Ереван обвиняют в этом друг друга. Вечером 16 ноября после того, как главы военных ведомств Армении и Азербайджана созвонились с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу, бои прекратились. Предположительно конфликт обострился из-за желания одной из сторон занять стратегические высоты, расположенные на спорной территории.