Москва, 26 ноября, 2021, 10:54 — ИА Регнум. В Москве отмечается десятилетие электронных услуг. В честь юбилея на портале правительства mos.ru создан специальный проект «10 лет электронным услугам», сообщается на портале мэра столицы.

Minsvyaz.ru Госуслуги

Проект рассказывает о развитии онлайн-инструментов в столице. В этом разделе можно узнать, какой путь от первого электронного сервиса (запись ребенка в первый класс) до создания масштабной цифровой экосистемы прошла Москва.

Отмечается, что Москва — первый город в России, который начал оказывать государственные услуги в режиме онлайн. На портале доступно более 380 онлайн — услуг, ими пользуются свыше 14,4 млн человек.

Как сообщало ИА REGNUM, Московский метрополитен к 10-летию электронных госуслуг выпустил праздничную карту «Тройка» с эффектом дополненной реальности.

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